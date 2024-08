Despedidas monumentales: seis leyendas de WWE merecen giras de retiro al estilo John Cena

Con John Cena confirmando 2025 como su último año en activo, es hora de contemplar qué otras estrellas de la WWE podrían despedirse del ring con giras de retiro igual de icónicas.

LISTOS PARA EL ÚLTIMO ROUND

Dwayne "The Rock" Johnson, uno de los nombres más resonantes en la historia de la WWE, encabeza la lista de figuras que merecen una gira de retiro. Con su carisma y habilidades en el ring, The Rock ha dejado una huella imborrable en la industria. Una gira final no solo sería un tributo a su legado, sino también una oportunidad para que impulse a la nueva generación de luchadores.

Otro nombre que resuena con fuerza para una despedida digna es Trish Stratus, cuya influencia en la lucha femenina es indiscutible. Tras demostrar su capacidad en combates recientes, una gira que culmine su carrera ayudaría a cerrar un círculo perfecto de inspiración y éxito.

ÚLTIMOS COMBATES

AJ Styles, conocido por su técnica y agilidad, es otro candidato ideal para una gira de despedida. Conocido como "The Phenomenal One", Styles ha sido una figura clave en la WWE, y su retiro sería una celebración de una carrera excepcional llena de campeonatos y encuentros memorables.

En el ámbito de las parejas, The Hardy Boyz han dejado una marca indeleble con su estilo extremo y acrobático. Aunque ya no estén en su pico físico, una última serie de combates podría ser el adiós perfecto para estos hermanos icónicos.

LEGADOS QUE MERECEN CELEBRACIÓN

Randy Orton, apodado "The Viper", ha sido una de las superestrellas más consistentes y exitosas de la WWE. Su técnica impecable y su capacidad para involucrarse en narrativas complejas en el ring lo hacen merecedor de una gira de retiro al nivel de la de John Cena, especialmente considerando su impacto duradero en la lucha profesional.