Mariano Soso, nuevo DT de Alianza Lima: "Es posible pelear el campeonato con los jugadores que contamos"

El director técnico argentino, Mariano Soso, brindó sus primeras palabras como nuevo entrenador de Alianza Lima, en reemplazo del colombiano Alejandro Restrepo, cuyo proceso culminó con la derrota en el clásico ante Universitario de Deportes.

En conferencia de prensa, el nuevo estratega del cuadro blanquiazul expresó su felicidad por esta nueva etapa en el fútbol peruano y señaló que confía en que el equipo pueda obtener el título nacional a fin de año, con los jugadores que conformar el actual plantel.

"La historia del club tiene que ver con un Alianza protagónico. El camino que nos aproxima es ese. La tarea de un entrenador no es imponer. La plantilla fue lo más convocante para mí. Es posible pelear el campeonato con los jugadores que contamos. Consideramos que la plantilla está bien compuesta y fue lo que me tomó para elegir Alianza. Hoy por hoy, no hay necesidades imperiables”, dijo.

PRIMER ENTRENAMIENTO

Tras su presentación oficial como nuevo entrenador aliancista, el argentino de 43 años estuvo hoy al mando de su primer entrenamiento con el plantel íntimo, cuyas prácticas se realizaron en el Esther Grande de Bentín.