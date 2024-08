Roman Reigns, clave en la victoria de Cody Rhodes en WWE SummerSlam 2024

Durante la reciente edición de WWE SummerSlam, Cody Rhodes defendió exitosamente el Campeonato Indiscutido de WWE, una victoria que atribuyó en gran parte al impactante regreso de Roman Reigns al cuadrilátero.

En una conferencia de prensa posterior al evento, Rhodes no dudó en reconocer la influencia decisiva de Reigns en el resultado de su lucha contra Solo Sikoa, destacando que sin su intervención, el título podría estar en otras manos.

"No quiero recurrir solo a clichés positivos sobre el regreso de Roman Reigns, pero es innegable que su presencia cambió el rumbo de la noche; probablemente no estaría aquí con el título de no ser por él", admitió Rhodes.

APOYO MORAL

Además de los dramas del ring, Rhodes compartió un momento profundamente personal detrás de cámaras con Arn Anderson, exluchador y leyenda que recientemente se desvinculó de All Elite Wrestling.

Anderson, quien fue una figura significativa en la carrera de Dusty Rhodes, padre de Cody, brindó un apoyo crucial durante un período turbulento en la carrera de Cody. "Arn no solo fue mi mentor, sino que también trajo un poco de la sabiduría y la presencia de mi padre en momentos clave", explicó Rhodes.