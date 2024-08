‘Canchita’ Gonzales tras ser presentado en Cristal: “Estoy feliz de regresar a una institución que me dio todo”

Luego de que Universitario anunciara su salida, Christofer ‘Canchita’ Gonzales fue oficializado como nuevo futbolista de Sporting Cristal. En sus primeras declaraciones, el volante nacional agradeció esta nueva oportunidad que tiene en la institución rímense.

Asimismo, ‘Canchita’ en conferencia de prensa no pudo ocultar su felicidad de volver a defender la camiseta celeste, la cual le ha dado mucha felicidad durante su etapa deportiva.

“Agradecer a Joel (Raffo) por darme la posibilidad de volver, me siento muy feliz y emocionado de regresar a una institución que me dio todo y solo quiero disfrutar, para eso he venido”, comentó.

MAYORES OPORTUNIDADES EN CRISTAL QUE EN LA “U”

Por otro lado, ‘Canchita’ Gonzales precisó que en Sporting Cristal sentirá ser importante, por lo que tendrá mayores oportunidades que en Universitario.

“Lo que quiero es jugar. Sé que he venido a hacerlo. Estoy seguro de que ha sido el sentido de pertenencia que he tenido en el club lo que me motivo a volver. Mi felicidad está por encima de todo”, enfatizó.

Finalmente, Gonzales envió un mensaje a los hinchas celeste, asegurándoles que dará lo mejor en cada partido que le toque salir de titular.