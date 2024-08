CM Punk: "Raw en Netflix no será más atrevido, pero llegará a más gente"

CM Punk, uno de los luchadores más icónicos de la WWE, ha compartido sus pensamientos sobre la próxima transmisión de WWE Raw en Netflix.

Durante una entrevista para el podcast SI Media de Jimmy Traina, el excampeón mundial dejó claro que, aunque está emocionado por el cambio, no espera que el contenido de WWE se vuelva más extremo o explícito.

Punk enfatizó que la verdadera ventaja de estar en Netflix radica en el alcance global que la plataforma ofrece.

"No quiero que la gente use Netflix como una muleta para decir tacos. Siento que eso es inmediatamente donde todo el mundo va: 'Vamos a comenzar a decir palabrotas'. No. Si todo el mundo dice palabrotas, no significa nada", declaró.

Para él, el acuerdo con Netflix representa una oportunidad para que la WWE sea vista por una audiencia mucho más amplia.

"Vamos a ser vistos por miles de millones de personas más. USA Network ha emitido lucha libre profesional para WWE durante décadas. Para ir a un servicio de streaming, no tengo la aplicación USA Network en mi teléfono, pero sí tengo la aplicación Netflix. Te garantizo que es así en todo el mundo", añadió.

SOBRE EL CAMBIO

"El mejor del mundo", abordó algunos de los mitos que rodean la mudanza a Netflix, dejando claro que no habrá un aumento descontrolado en la violencia o el contenido explícito. "Netflix no significa que vayas a tener todos esos ángulos lésbicos salvajes o algo así, como parecen pensar los fans de la lucha libre. Quizá podamos ser un poco más atrevidos", explicó.

El luchador resaltó que muchas de las restricciones impuestas bajo la dirección de Vince McMahon, como evitar términos específicos, están desapareciendo, pero eso no significa que el contenido vaya a volverse radicalmente diferente.