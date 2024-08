Kimberly García tras llegar en el puesto 16: “Fue un día bastante duro para mí”

¡No se pudo! La atleta peruana, Kimberly García, brindó unas emotivas declaraciones tras su participación en la prueba de marcha atlética de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Como se sabe la deportista nacional terminó en la posición 16, lo cual sorprendió a todos, ya que llegaba a la competencia olímpica como una de las favoritas para obtener el oro.

Problemas estomacales bajaron su rendimiento

Kimberly García explicó lo qué le sucedió durante la competencia de la marcha atlética.

“Fue un día bastante duro para mí. Teníamos unas expectativas bastante altas y reales. Estaba en la mejor forma deportiva de toda mi vida. Estaba muy bien físicamente, psicológicamente, pero hay ciertas cosas que a veces uno no puede controlar y escapa de tus manos”, indicó la deportista nacional.

“Hoy fue el caso donde no me sentí muy bien. Trataba de buscar buenas sensaciones durante toda la competencia, pero nunca las encontré. Tuve algunos problemas del estómago donde no pude hacer nada lastimosamente”, comentó García.

En otro momento agregó”: “Pensé que hoy iba a ser un día muy bueno para mí porque tenía los ánimos, estaba muy motivada de poder hacer muy bien las cosas, venía entrenándome y preparándome muy duro para esto, pero las cosas suceden por algo”.

Cabe señalar que, Kimberly García tendrá su revancha en los relevos mixtos el próximo 7 de agosto junto a César Rodríguez.