Kurt Angle regresaría a WWE como manager pero con una condición: ¿Cuál es?

Kurt Angle, el icónico luchador y medallista olímpico, ha revelado su apertura a regresar a WWE, no como competidor en el ring, sino como manager. En su podcast, Kurt Angle Show, el veterano luchador comentó sobre sus contactos previos con la compañía y la posibilidad de regresar bajo la dirección de Triple H, con la condición de que el acuerdo económico sea satisfactorio.

Angle, conocido por su destacada carrera en WWE y TNA Wrestling, mencionó que en el pasado tuvo la oportunidad de volver a WWE como manager de Matt Riddle, pero rechazó la oferta debido a que no cumplía con sus expectativas financieras. "Estoy contento con mi vida actual, pero consideraría ser manager si el acuerdo es correcto y el dinero adecuado. Me ofrecieron un papel como manager de Matt Riddle hace unos años, pero la oferta económica no era buena", explicó Angle.

La última aparición de Kurt Angle en WWE fue como árbitro especial en una lucha de Monday Night RAW en enero de 2023. Aunque disfruta de su retiro, Angle no descarta un regreso si las condiciones son favorables. "Pensé que tendríamos una gran química y podríamos crear buenos segmentos, pero la oferta económica no era suficiente", añadió.

WWE está en un momento de gran prosperidad financiera, lo que sugiere que deberían poder ofrecer un salario acorde al valor de Angle. El luchador es consciente de su legado y del impacto que puede tener en la compañía en un rol de manager. Las negociaciones anteriores no alcanzaron sus expectativas, pero la puerta para un regreso sigue abierta si el salario es adecuado.

SU TRAYECTORIA

Kurt Angle ha tenido una carrera brillante en WWE, ganando múltiples campeonatos, incluyendo el Campeonato de WWE en cuatro ocasiones, y siendo el ganador del torneo King of the Ring en 2000. Su legado fue reconocido en 2017 cuando fue incluido en el Salón de la Fama de WWE. Un regreso como manager podría proporcionar un nuevo impulso a las historias y personajes actuales de la compañía.