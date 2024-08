Stone Cold podría volver al ring en WrestleMania 41: "Las Vegas me llama"

El mundo de la lucha libre podría estar a punto de presenciar un regreso histórico. "Stone Cold" Steve Austin, uno de los íconos más grandes de la WWE, ha insinuado la posibilidad de volver al ring en WrestleMania 41, que se celebrará el próximo año en Las Vegas.

Esta noticia ha generado un enorme revuelo entre los seguidores de la WWE, quienes recuerdan con emoción su sorprendente retorno en WrestleMania 38 después de casi dos décadas de ausencia.

En una reciente entrevista con The Athletic, Austin habló sobre su combate en WrestleMania 38, expresando su deseo de haber mostrado su verdadera capacidad en el ring.

"Kevin Owens subió al ring con el nombre de Stone Cold Steve Austin, pero no lo hizo con el verdadero Stone Cold, que era una máquina. No consiguió a ese tipo. Por eso estaba enojado. Quería que supiera lo que era estar ahí dentro con el verdadero yo. Intentas ser el tipo que eras, intentas estar en ese estado alfa. Aunque tu mentalidad esté ahí, físicamente no lo estás", comentó el luchador.

Actualmente, Austin se dedica a las carreras de buggies todoterreno en Nevada y ha dejado claro que le cuesta abandonar el estado. Sin embargo, no pasó desapercibido que WrestleMania 41 se llevará a cabo en Las Vegas, también en Nevada. "He dicho que no me iré de Nevada. Es difícil sacarme de este estado. Pero... WrestleMania el año que viene es en Las Vegas. Eso es en Nevada", señaló, dejando abierta la posibilidad de su regreso.

¿CUÁNDO SE RETIRÓ?

La perspectiva de ver nuevamente a "Stone Cold" en el ring ha encendido la imaginación de los fanáticos, quienes están ansiosos por cualquier confirmación oficial. Steve Austin, una de las superestrellas más emblemáticas de la Attitude Era, se retiró oficialmente de la competencia activa en 2003 debido a lesiones graves en el cuello y las rodillas, pero su regreso en WrestleMania 38 demostró que aún tiene mucho para ofrecer.