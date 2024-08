¡Orgullo nacional! Perú se corona campeón escolar sudamericano de ajedrez

Perú arrasó en el V Campeonato Escolar de Ajedrez desarrollado en el Callao, donde logró obtener 10 medallas de oro en modalidad clásica, dominando 7 de las 8 categorías tanto en la rama masculina como femenina.

Fiorella Contreras, Maestra Internacional Femenina (WIM) y campeona mundial en Brasil 2014, lideró a la delegación peruana con gran éxito y ganó dos medallas de oro en las modalidades clásica y rápida. Una vez más, demostró su inigualable destreza, consolidando su posición como una de las ajedrecistas más destacadas a nivel internacional.

Con este logro, Fiorella, integrante del equipo del colegio Saco Oliveros, acumula siete títulos sudamericanos, cuatro panamericanos y un campeonato mundial. Recientemente, obtuvo el título de campeona nacional y se clasificó para representar al Perú en la 45ª Olimpiada Mundial de Ajedrez en Budapest, Hungría, del 10 al 23 de septiembre.

MÁS MEDALLAS PARA EL PERÚ

El éxito del equipo peruano también estuvo marcado por las impresionantes actuaciones de jóvenes promesas como Hyemi de la Cruz (Sub-07) y Esther Esteban (Sub-15), estudiantes del Saco Oliveros, quienes obtuvieron medallas de oro en la modalidad clásica. Heymi, con solo seis años, también ganó la presea dorada en rápida y la plata en blitz.

Asimismo, se lograron medallas de oro en la modalidad clásica absoluta en las siguientes categorías: José Sánchez Negreiros (Sub-15), José Llatas Parihuaman (Sub- 11), Cristóbal Quispe Sanchez (Sub- 9), Hernán Otrilla (Sub- 7 absoluto). Las otras medallas de oro en la rama femenina fueron para Luciana Torres (Sub -13), Astrid Vera (Sub- 9 ).

El campeonato contó con la participación de más de 200 ajedrecistas de países como Brasil, Colombia, Ecuador y Chile, quienes se enfrentaron en un evento que exhibió el talento y la pasión por el ajedrez.

Este triunfo no solo refuerza la posición del Perú como una reconocida potencia en el ajedrez sudamericano, sino que también destaca la dedicación y el esfuerzo de jóvenes talentos que, con su desempeño, inspiran y elevan el nivel competitivo del país en el escenario internacional.