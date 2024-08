Padres de marchista Evelyn Inga: "vamos a preparar mondongo cuando regreses"

Desde las 3:00 de la madrugada, hora peruana, la marchista Evelyn Inga Huaynalaya representó al Perú en la competencia de 20 kilómetros en los Juegos Olímpicos de París 2024. La joven huancaína logró un impresionante octavo lugar, superando incluso a las reconocidas atletas Kimberly García y Mary Luz Andía. Este logro no solo es un reflejo de su arduo entrenamiento y dedicación, sino también un motivo de orgullo para todo el país.

"ES UN ORGULLO PARA NOSOTROS"

Entre los más fervientes seguidores de Evelyn, se encuentran sus padres, Francisco Inga y Carmen Huaynalaya, quienes no dudaron en mostrar su apoyo a pesar de las adversidades. "Estoy con gripe, pero eso no me detuvo para alentar a mi hija, que es un orgullo para nosotros el solo haber clasificado a una olimpiada. Ella se formó a base de duro esfuerzo", contó Francisco Inga. Por su parte, Carmen Huaynalaya recordó con cariño: "Yo le preparo su caldo de cuy con quinua, con morón. Justo me comuniqué con ella antes de la competencia y me dijo 'mami, extraño mi mondongo'. Ya vamos a preparar cuando regreses", expresó con una gran sonrisa.

La alegría de los padres de Evelyn no termina con su destacada participación en los Juegos Olímpicos. Carmen Huaynalaya adelantó que tienen planeado un caluroso recibimiento en su retorno a Huancayo. "Cuando llegue Evelyn desde el caminito de Huancayo la vamos a recibir, nos vamos a organizar para recibirla", agregó emocionada.

FUTURO PROMETEDOR

A sus cortos años, Evelyn Inga no solo ha hecho historia al situarse entre las ocho mejores marchistas del mundo, sino que también ha demostrado tener un futuro prometedor en el atletismo. Inspirada por figuras como Kimberly García, Evelyn tiene aún un largo camino por recorrer y muchas más competencias por enfrentar. Su destacada actuación en París 2024 es solo el comienzo de lo que promete ser una carrera llena de éxitos y logros.