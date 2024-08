Quién es Kim Ye-ji, la tiradora coreana que parece un personaje sacado de "Terminator" por su icónico look y actitud

La tiradora surcoreana Kim Ye-ji ha capturado la atención mundial no solo por su habilidad en las competiciones de tiro, sino también por su inigualable estilo y actitud calmada durante los Juegos Olímpicos de París 2024. La atleta de 31 años ha sido el foco de una viral admiración tras su destacada participación donde se alzó con la medalla de plata en tiro con pistola de aire comprimido a 10 metros, solo superada por su compatriota y compañera de cuarto, Oh Ye-jin, quien además estableció un nuevo récord olímpico.

LA PERSONA MÁS GENIAL DE TODAS

El fenómeno de Kim no se limita a sus recientes logros en París. Un video de una competencia anterior, específicamente de la Copa del Mundo de Tiro de la ISSF en mayo, donde Kim estableció un récord mundial en pistola de aire a 25 metros, fue el detonante para su reciente fama. En dicho video, Kim destaca por su look característico: cabello corto bajo una gorra negra y gafas futuristas, mientras exhibe una calma absoluta que le ha valido el título de “la persona más genial de todas” según el periódico británico The Guardian.

Las redes sociales han explotado en elogios hacia Kim por su “energía de personaje principal”. Comentarios como “Esta chica es un personaje de película, ¿Cómo es real?” y “Parece que sabe que podría hacer esto mientras duerme” son frecuentes entre los internautas. Incluso, Elon Musk, CEO de Tesla y propietario de la plataforma social X, ha sugerido que Kim debería protagonizar una película de acción, aseverando que “no requiere actuación”.

SACADA DE TERMINATOR

La deportista también ha sido comparada con icónicos personajes cinematográficos como Terminator, John Wick y Jason Bourne por su imperturbable frialdad. Además, su estilo no convencional incluye competir con un peluche de elefante atado a su mano no dominante, un detalle que ha fascinado tanto a seguidores como a medios de moda, con la revista GQ nombrándola como la primera “estrella de estilo revelación” de estos juegos.

Con una final pendiente en la competencia de pistola de 25 metros, programada para los días 2 y 3 de agosto en Chateauroux, tanto Kim Ye-ji como su compatriota Yang Ji-in son consideradas favoritas para llevarse el oro.