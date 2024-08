Con una mano en el bolsillo: Tirador turco de 51 años gana medalla de plata y se vuelve viral por su estilo "relajado"

Yusuf Dikeç, tirador de Turquía de 51 años, se alzó con la medalla de plata en la competencia de tiro deportivo de pistola de aire de 10 metros por equipos mixtos, logrando así la primera medalla olímpica de tiro para su país. Dikeç, junto a su compañera Sevval Ilayda Tarhan, capturó la atención del mundo no solo por su logro, sino por su inusual enfoque en los Juegos Olímpicos 2024.

INUSUAL TÉCNICA

A diferencia de sus competidores, que se presentaron con equipamiento especializado como protectores auditivos, lentes para oscurecer un ojo y otros accesorios avanzados, Dikeç optó por una simplicidad notable. El turco compitió utilizando sus gafas regulares y manteniendo una mano casualmente en el bolsillo, una imagen que pronto se viralizó en redes sociales.

"Disparo con ambos ojos, mientras que la mayoría de los tiradores usa solo uno. No quería todo ese equipo. Creo que es mejor disparar con ambos ojos. He investigado mucho sobre esto", explicó el deportista a la emisora turca Radyo Gol. Además, comentó que su estilo relajado y la mano en el bolsillo "no tiene que ver con el arte, sino que ayuda a equilibrar el cuerpo y mejora la concentración y el enfoque".

Esta perspectiva no convencional de Dikeç no solo le valió una medalla, sino también admiración mundial. Las imágenes del tirador a sus 51 años demostraron que a veces, menos es más en el deporte de alta precisión.