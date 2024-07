Goldberg revela que su última lucha en WWE fue un favor para Roman Reigns

Goldberg, una leyenda del wrestling, se enfrentó a Roman Reigns en Elimination Chamber 2022 en un combate por el Campeonato Universal de WWE. Esta pelea, que tuvo lugar en Arabia Saudita, fue significativa por varias razones, incluyendo el hecho de que marcó el final del contrato de Goldberg con WWE.

Durante su reciente aparición en el podcast Insight con Chris Van Vliet, Goldberg compartió detalles íntimos sobre su preparación y ejecución del combate.

El icónico luchador de WCW reveló que había superado el COVID-19 solo unas semanas antes del enfrentamiento, lo cual afectó su rendimiento. "No, es una mierda. Tuve COVID tres semanas antes de que me pidieran hacerlo. Fue horrible", comentó Goldberg.

A pesar de no estar en su mejor forma física, aceptó el reto, sintiendo que era su responsabilidad profesional. "Era mi trabajo, no voy a decir que no. Me pidieron que luchara dos veces al año, y estaban entre la espada y la pared y yo era su respuesta".

Goldberg también expresó que consideraba este combate como un favor para Roman Reigns, ayudando a consolidar aún más la posición dominante de Reigns en WWE. "Siento que le hice un favor y por eso pensé que el favor sería recíproco, pero es lo que es", dijo Goldberg.

Reigns, quien se retiró por precaución de un combate anterior en 2020 debido a la pandemia, defendió con éxito su título en esta lucha, que fue una oportunidad para Goldberg de demostrar su valía una vez más.

ESPERABA UNA REVANCHA

A pesar de la derrota por sumisión técnica ante Reigns, Goldberg esperaba que la compañía le ofreciera un último combate digno de su retiro, algo que no se concretó, dejándolo con un sentimiento de insatisfacción hacia WWE.

Ahora como agente libre, Goldberg está considerando sus opciones, lo que deja abierta la posibilidad de que firme con otra empresa o finalmente obtenga su tan deseado combate de despedida en WWE.