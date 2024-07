Cristian Díaz tomaría acciones legales contra Alianza Lima: "Dejó a 3 personas sin laburo"

El director técnico argentino, Cristian Díaz, se pronunció sobre los rumores que lo vinculan como nuevo entrenador de Alianza Lima, tras la salida del colombiano Alejandro Restrepo, quien no continuará en el equipo para lo que resta del Torneo Local.

En conversación con Radio Ovación, el estratega, quien actualmente se encuentra sin equipo, confirmó que venía negociando con la directiva blanquiazul, para ver la posibilidad de que tome el primer equipo de cara a lo que resta del Clausura.

“El último contacto fue el día sábado, donde vi los mensajes para poder conversar conmigo y durante el día hablamos junto con mi representante a las 5 pm de Perú, donde toda la comunicación la tuve con Bruno Marioni”, explicó.

¿ACCIONES LEGALES?

Sin embargo y, pese a que tenía todo encaminado para ser el nuevo entrenador aliancista, Díaz indicó que la directiva no volvió a comunicarse con él, pues habrían decidido dar un paso al costado ante la ola de críticas por parte de la hinchada, en ese sentido, señaló que tomaría acciones legales contra los "íntimos".

"Alianza Lima no me llamó hasta hoy (lunes 29 de julio). Vamos a ver si presentan a otro técnico para actuar conforme a las recomendaciones del abogado con el acuerdo que tenemos y enviamos al club. Alianza dejó de 3 personas sin laburo y ahora haremos lo que procede que todos los documentos que tenemos. No voy a esperar unos días y actuaremos rápido", sostuvo.

(CON INFORMACIÓN DE OVACIÓN Y LÍBERO)