Jefferson Farfán sobre Paolo Guerrero: “Sería increíble que esté en otro Mundial”

Se conocieron desde muy pequeños en Alianza Lima y desde ese momento se volvieron grandes amigos. El exjugador de la selección peruana, Jefferson Farfán habló sobre el momento que viene atravesando Paolo Guerrero.

En una entrevista con RPP, la ‘Foquita’ destacó la presencia del aún jugador de la Universidad César Vallejo (UCV) en la Copa América 2024 y mencionó que Guerrero merece estar presente en el Mundial 2026, en caso la bicolor logré su pase al evento deportivo.

"Sería increíble que esté él en otro Mundial. Está tranquilo tratando de hacer las cosas bien, de disfrutar. Él sabe que en algún momento le tocará estar del otro lado y va a apoyar a la selección. Imagino que ya se está preparando", comentó.

PAOLO GUERRERO Y CLAUDIO PIZZARO, EJEMPLOS A SEGUIR

Por otro lado, Jefferson Farfán manifestó que Paolo Guerrero junto a Claudio Pizarro, deberían servir de ejemplos para los jóvenes que desean tener una oportunidad en el fútbol.

"Mi compadre Paolo Guerrero, que ha sido un espejo importante en mi carrera. He compartido con él y he visto el proceso de su carrera. Y él no se da cuenta, pero ha sido un espejo para muchos que han llegado lejos, lo mismo Claudio Pizarro", enfatizó.