"Patrón" Velásquez en contra de posible llegada de Guerrero a Alianza Lima: "Sería fatal"

José "El Patrón" Velásquez, una de las figuras más destacadas en la historia del fútbol peruano y de Alianza Lima, se pronunció sobre los rumores que vinculan a Paolo Guerrero con Alianza Lima, ante su inminente partida del club Universidad César Vallejo (UCV).

En entrevista para Telenoticias de Chimbote, el exfutbolista expresó su rotundo y categórico rechazo a la posibilidad de que el "Depredador" llegue a Matute, asegurando que "sería fatal" para los íntimos.

“Recién me entero que quiere jugar en Alianza Lima. Sería fatal que Alianza Lima lo contrate si no ha podido desarrollarse en el equipo anterior (Vallejo). No está para nada”, dijo.

CUESTIONA SUS ACTITUDES

Asimismo, Velásquez cuestionó las decisiones personales y profesionales tomadas por Paolo Guerrero, como su abrupta salida de la UCV, así como sus intensiones de continuar en actividad pese a que estaría lesionado.

“Realmente es una malacrianza de él. Supuestamente está lesionado y sigue entrenando, corriendo. ¿Qué lesión es esa? Entonces se agrandan mucho cuando hablan del jugador, en este caso de Paolo. Se siente lo máximo, lo cual no es así”, sostuvo.