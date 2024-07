Los países que más pagan por medalla olímpica

Ganar una medalla olímpica es lo más grande que hay para un atleta, entrenan durante 4 años por unos cuantos minutos y con eso demostrar que son los mejores y ser parte de ese selecto club de atletas olímpicos que han ganado una presea metálica.

Evidentemente, no todos los países ofrecen las mismas recompensas para los atletas que sacrifican todo por colgarse la presea en el cuello. Muchos países no dan ni las gracias a sus atletas, así que es más una especie de satisfacción personal, mientras que muchas potencias bañan a sus atletas en premios, que aunque parezca increíble, a veces no son suficientes, porque se gasta más en el entreno.

Vamos a ver los países que más pagan a sus atletas por medalla de oro, recordemos que esto depende mucho del país y las políticas de este, pero es interesante ver como motivan a sus atletas.

Estados Unidos

Evidentemente, el país norteamericano, siendo una potencia atlética mundial, ofrece bastante buenos premios para sus atletas que normalmente busquen la gloria. Los premios son excelentes y esto hace que sus competidores siempre sean los mejores

Pero vamos a las cantidades. Por el bronce, el Comité Olímpico Estadounidense paga 15 mil dólares, una cantidad nada despreciable. Por la plata se paga una cantidad de 22 mil 500 dólares, otro número bastante bueno para cualquier atleta.

Pero para los ganadores del oro se les reserva la cantidad de 37 mil 500 dólares. Es curioso que EE. UU. no es el que más paga por medalla, pero es que siempre ganan cerca de 100 medallas, entonces tienen que repartir el dinero y si les ofrecieran mucho dinero, sin duda quebrarían.

Italia

El país de la bota es el europeo que más le ofrece a sus atletas. No es uno de los europeos que más ganan medalla, pero la pasión de la afición hace que los patrocinios sean altos y esto genera dinero que les ofrecen a los atletas por poner en alto el nombre de Italia.

Los italianos ofrecen 60 mil euros por medalla de bronce, 90 mil euros por medalla de plata y 180 mil euros por medalla de oro. Muchos atletas comentan que esto hace que el deporte italiano sea altamente competitivo, pues todos quieren contar con esa cantidad de dinero, porque les ayudaría mucho en su vida, pues sacrifican demasiado por ser olímpicos.

Singapur

El país que más paga por medalla es Singapur, parece sorprendente, pero esto se debe a la afición al deporte en el país, aparte hay un alto nivel adquisitivo y mucha pasión por cualquier deporte

Por medalla de oro, el país asiático, paga 620 mil euros, más que cualquier país del mundo. La razón es sencilla, Singapur, solo ha ganado una medalla de oro en su historia, esto fue en Río 2016 con Joseph Schooling en natación.

El gobierno decidió ofrecer esta fuerte cantidad para motivar a los atletas a ganar el segundo oro y escuchar el himno de nuevo en la justa más importante deportiva del mundo.

Aparte de las medallas, todos estos países ofrecen becas deportivas y patrocinios para que los atletas puedan concentrarse únicamente en el deporte y con esto puedan ganar más medallas para el país.