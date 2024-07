¡Nadie lo mueva de Suecia! Sergio Peña renovó con el Malmö hasta el 2025

Desde su llegada en 2021, Sergio Peña se ha convertido en una pieza importante para el Malmö FF, por lo que el club sueco anunció la extensión del contrato del volante de la selección peruana hasta mediados de 2025.

Por medio de un comunicado, el equipo de Peña destacó el aporte que ha tenido durante su estadía en el plantel desde hace más de dos años, tiempo donde ha logrado conseguir una serie de títulos.

"El nuevo contrato de la estrella de la Selección Peruana, Sergio Peña, se extiende hasta la temporada 2025. Durante su estancia en el equipo, el centrocampista participó en dos títulos de liga y dos de Copa", precisaron desde la institución europea.

FELICIDAD DE SERGIO PEÑA POR SEGUIR EN SUECIA

Tras esta noticia, Sergio Peña no ocultó su felicidad de seguir en Suecia para defender el escudo del Malmö FF. "Me siento feliz. Después de tres años, aquí me siento realmente como en casa. Siento que este es un club en el que todavía puedo dar pasos y desarrollarme como jugador".

Cabe mencionar que, tras la Copa América 2024, Peña fue voceado para regresar a Alianza Lima, pero siempre mostró su intención de seguir su carrera futbolística en tierras europeas.