Kimberly García: "Voy a pelear por una medalla en los Juegos Olímpicos París 2024”

Y a poco de la fecha para iniciar su camino en los Juegos Olímpicos París 2024, este jueves 1 de agosto, nuestra marchista nacional, Kimberly García, junto a las atletas Mary Luz Andía y Evelyn Inga, buscarán dejar el nombre del Perú en lo más alto en la prueba de los 20KM.

García es la favorita de muchos debido a sus más recientes logros en el atletismo, siendo la número uno a nivel mundial en los 20 kilómetros tras obtener la medalla de oro en los Juegos Panamericanos 2023.

VA POR UNA MEDALLA

Kimberly García, aseguró que se siente fuerte en todos los sentidos y apunta a integrar el podio en París 2024, con una medalla para el Perú.

"Llego mucho más fuerte tanto física, emocional y sicológicamente. He madurado deportivamente, tengo los objetivos más claros, estoy en la capacidad de poder pelear por una medalla, voy a dar lo mejor de mí", declaró la multicampeona peruana para el medio Rec Sport Huancayo.

"En los entrenamientos me está yendo muy bien, así que tengo que ir y plasmar todo. Desde muy pequeña he tenido en la cabeza llegar a campeonatos importantes y esa pasión va creciendo, los objetivos cambian, ya que no solo quieres llegar, sino estar en el podio. Tengo que ir competir muy bien y de manera inteligente", agregó la atleta de 30 años.