Jorge Cazulo revela que pudo dirigir a Cristal: "Consideré que no era momento de volver"

El entrenador e ídolo de Sporting Cristal, Jorge Cazulo, reveló que la directiva rimense le hizo llegar una propuesta formal para dirigir al premier equipo, tras la salida del estratega brasileño, Enderson Moreira.

En entrevista para el diario El Comercio, el uruguayo nacionalizado peruano señaló que optó por no aceptar la oferta, pues consideró que "no era el momento" de tomar el equipo, decisión que permitió la llegada de Guillermo Farré a La Florida.

"Sí pude dirigir este año a Sporting Cristal, y aclaro esto no por vanidad, sino porque se puede interpretar como que se manoseó mi nombre y no fue así. Existió la propuesta pero consideré que no era momento de volver", dijo.

¿POR QUÉ DEJÓ LA RESERVA DE CRISTAL?

Asimismo, Cazulo explicó que decidió dejar de dirigir a la reserva de Cristal, pues su intención es agarrar experiencia empezando a dirigir equipos profesionales.

"Lo decidí cuando firmé por tres años en Cristal para dirigir la reserva. Era el plazo que me había marcado y aunque al final lo interrumpí, antes ya tuve claro que el próximo desafío era dirigir profesionales. Mi idea es ir dando los pasos correctos, yendo despacio para llegar lejos", sostuvo.