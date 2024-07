Matías Succar: "Mi objetivo a fin de año con Alianza es salir campeón"

Matías Succar, nuevo delantero de Alianza Lima, se pronunció tras ser presentado por el cuadro íntimo como nuevo refuerzo en el ataque, con miras a la obtención del Torneo Clausura y el título nacional.

En sus primeras palabras como nuevo delantero blanquiazul, Matías Succar aseguró que está cumpliendo uno de sus sueños al vestir la camiseta de uno de los equipos más grandes del torneo local.

“Ponerse la camiseta del equipo más grande del país yo creo que lo motiva a cualquiera. Para mí siempre ha sido un sueño desde niño vestir la camiseta de un club tan grande como Alianza”, dijo.

SU OBJETIVO

Asimismo, el artillero de 25 años señaló que no aspira a otra cosa que no sea el título nacional: “Mi objetivo a fin de año con Alianza es salir campeón. Físicamente me siento muy bien, te diría que quizás en el mejor momento de mi carrera”, sostuvo.