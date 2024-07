¿Paolo Guerrero deja la UCV para cumplir su sueño de jugar en Alianza Lima?: lo que se sabe hasta ahora

La novela entre Paolo Guerrero y la Universidad César Vallejo parece estar llegando a su fin; no obstante, se presume que si el ‘Depredador’ sale de la escuadra poeta sería para sumarse al equipo de sus amores, Alianza Lima.

De acuerdo al periodista Jorge Solari, el goleador histórico de la ‘Bicolor’ habría rescindido su contrato con la UCV y antes de este fin de semana sería presentado en el club de La Victoria.

"Yo tengo información de Vallejo: Paolo Guerrero ya rescindió contrato y que va a jugar por Alianza, y que lo presentan, si no me equivoco, antes del fin de semana. Incluso, tengo la info de que Alianza ha puesto parte del dinero para que pueda hacerlo”, dijo Solari en el canal de YouTube No Somos TV.

¿CUEVA SE VA A LA VALLEJO?

Este no sería el único cambio en el equipo de Trujillo, ya que, según el citado hombre de prensa, Christian Cueva se integrará al equipo que dirige 'Chicho' Salas.

"Tengo la información de que Cueva va a terminar jugando por Vallejo (...). Guerrero no ha firmado, pero está todo cerrado con Alianza y que lo podrían presentar este fin de semana", agregó.