Jean Deza: hinchas de Sport Huancayo “explotan” por su llegada al ‘Rojo Matador’

En medio del mercado de fichajes del fútbol peruano, se conoció que Jean Deza dejó el calor de Sullana para unirse a Sport Huancayo, decisión que no fue bien tomada por los hinchas del ‘Rojo Matador’.

Con la llegada del entrenador Franco Navarro a la ‘Incontrastable’ se espera que el estratega peruano pueda sacar la mejor versión de Deza, tal y como lo hizo en UTC y ADT.

EXPLOTAN LAS REDES SOCIALES

Esta contratación no causó un agrado en los hinchas de Sport Huancayo, por lo que no dudaron en pronunciarse por las redes sociales. En los comentarios critican a la dirigencia del equipo por no darle oportunidades a jóvenes de la cantera.

“Habiendo tantos jóvenes y con futuro siguen confiando en ese? Todo al revés”, “Lo celebran las cantinas de Huancayo tarma y Junín”, “La culpa no es del jugador son de estos equipos”, palabras que se encontraron en las plataformas digitales.

Cabe mencionar que, Deza no podrá estar presente en el duelo del ‘Rojo Matador’ ante Deportivo Garcilaso de este viernes a las 3:30 p.m. debido a que se encuentra en un proceso de “aclimatación”.