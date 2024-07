Víctor Cedrón revela que tuvo ofertas de Cristal y el extranjero: "Al final decidí quedarme en ADT"

Víctor Cedrón, futbolista del club ADT de Tarma, se pronunció tras el debut de su equipo en la fecha 1 del Torneo Clausura, donde vencieron por 3-1 a Sporting Cristal en el estadio Unión Tarma, con dos goles suyos.

En entrevista para Radio Ovación, el volante de 30 años destacó el trabajo que viene realizando el plantel tarmeño de la mano del entrenador, Wilmar Valencia.

“Los méritos no solamente son por los goles ahora, sino por todo el año que se viene haciendo bien no solo mi persona, sino el equipo ADT. Creo que estamos en buena posición con plantel corto. En lo personal me siento muy cómodo, me han tratado muy bien acá tanto la ciudad, los dueños, el técnico Carlos y ahora Valencia me dan esa confianza para desarrollar mi juego”, dijo.

OFERTAS DE CRISTAL Y EL EXTRANJERO

Asimismo, "Vican" reveló que tuvo oportunidades para jugar en Sporting Cristal e incluso, para salir al extranjero, sin embargo, las negociaciones no prosperaron y optó por renovar con ADT.

“Me hubiese gustado ir a Cristal, hubo un acercamiento, pero no se confirmó nada. Después tuve para ir a Dubái, pero al final decidí por quedarme acá en ADT porque me renovaron y fue muy bueno, no solo en lo deportivo sino en lo económico”, sostuvo.