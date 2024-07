Dorregaray tras su salida de la "U": "Me quedo con la tranquilidad que lo dejé todo en la cancha"

El delantero argentino, Diego Dorregaray, se pronunció tras confirmarse que no continuará en Universitario de Deportes para la segunda mitad del torneo loca, tras llegar a un acuerdo con la directiva.

En declaraciones para el diario Depor, el atacante de 32 años confesó sentirse tranquilo tras su salida del equipo, pues asegura que dejó todo en la cancha. Asimismo, indicó que estuvo de acuerdo en resolver su contrato, pues busca jugar más minutos.

"Me voy tranquilo, pues esto es fútbol y todo puede pasar. Después me quedo con la tranquilidad que lo dejé todo en la cancha, en los entrenamientos, así que por ese lado me voy tranquilo", dijo.

SUS NÚMEROS CON LA "U"

Desde su llegada a principios de año, Diego Dorregaray disputó un total de 23 partidos con camiseta crema, entre el Torneo Apertura y la Copa Libertadores y anotó 4 goles.