Brunela Horna sobre Paolo Guerrero: "si se quiere ir tiene que pagar su penalidad"

El futbolista peruano Paolo Guerrero ha generado polémica nuevamente, esta vez por su desaire a su entrenador Guillermo Salas durante un partido crucial entre Alianza Lima y la UCV. El incidente ocurrió cuando, con el marcador empatado, el técnico decidió llamar a Guerrero para reforzar al equipo trujillano, pero el jugador se negó a ingresar al campo, lo que culminó en una derrota para su equipo.

Tras el lamentable episodio, Richard Acuña, vicepresidente del club, expresó su molestia y dejó en claro que no tiene intención de liberar a Guerrero de su contrato. "No es negociable ninguna liberación de Paolo después de esto", afirmó Acuña, subrayando que si insiste en irse, lo que se viene es el retiro.

¿QUÉ DIJO BRUNELLA?

Brunella Horna, esposa de Richard Acuña, no se quedó atrás e hizo eco de la indignación de su pareja en el programa ‘América Hoy’. La joven madre confirmó la comunicación de Acuña con los medios y respaldó la posición del club. Además, señaló que es prácticamente imposible que Guerrero salga de la UCV después de su actitud reciente y de las declaraciones de su esposo. “Si es que él se quiere ir a otro equipo, ya sabemos que es Alianza Lima, no lo va a dar, no lo va a ceder, no va a pasar eso”, sentenció.

La empresaria no dejó pasar la oportunidad para hablar sobre las consecuencias contractuales de una posible salida de Guerrero. "Es muy fácil. Si eso pasa con cualquier jugador, con cualquier otro trabajo, acá también en televisión, si queremos irnos a otro canal a otro trabajo, tienes que pagar tu penalidad, así de facilito”, advirtió Horna. Según comentó Janet Barboza, conductora del mencionado programa, la cifra podría llegar al millón de soles.