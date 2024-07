¿Por qué no se juega el partido por el tercer puesto en la Eurocopa 2024?

Mañana la Eurocopa 2024 llegará a su etapa final, donde España e Inglaterra jugarán para definir al campeón del viejo continente y hoy muchos estaban expectantes para ver el juego entre Francia y Países Bajos para ser testigos de cuál de los dos se quedaba con el tercer lugar, pero este choque nunca se realizó.

La Eurocopa 2024 tendrá como finalistas a España e Inglaterra, pero el Francia vs. Países Bajos nunca pasó, y es que al contrario de lo que ocurre en los Mundiales de Fútbol, la Copa de África de Naciones y por estos lares, con la Copa América, en el torneo de la Eurocopa 2024, no se disputará el partido por el tercer lugar.

¿Cuál es el motivo?

Pero esto no es ninguna novedad, ya que un partido por tercer lugar del torneo europeo no se disputa desde la edición de 1980 jugado en Italia.

La razón para la UEFA para no realizar un partido por el tercer lugar es por la falta de interés de los hinchas y para no saturar a los jugadores europeos, por ello la organizadora de la Eurocopa determinó que ya no se juegue más por el tercer lugar.

En conclusión, las cosas siempre son diferentes en Europa y este torneo no podía ser la excepción, así que desde 1984, los perdedores de las semifinales ya no se enfrentan por el tercer lugar de la Eurocopa.