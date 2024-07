Novak Djokovic avanzó a semis de Wimbledon sin jugar, por esta razón

El tenista serbio, Novak Djokovic pasó a las semifinales de Wimbledon por 13ª vez en su carrera profesional, sin derramar una gota de sudor y es que su rival de turno Alex De Minaur, anunció que no se presentaría a jugar el partido de cuartos de final.

La razón de su ausencia es por una lesión que sufrió en el último punto de su triunfo de octavos de final del torneo inglés.

El tenista australiano presenta dolencias en la cadera, "Tengo que renunciar por una lesión de cadera, una rotura en el cartílago que conecta los aductores. Noté un ‘crack’ durante los últimos tres puntos del partido contra Fils. Me hice unas pruebas que confirmaron que la lesión podría ponerse peor si juego. Ayer lo veía muy difícil, pero me quise dar una oportunidad esta mañana en el calentamiento y no pudo ser" señaló De Miñaur, actual número 9° del ATP.

Ahora el camino rumbo a la copa lleva al serbio Djokovic a enfrentar al italiano Lorenzo Musetti, que llega a la etapa de semifinales al vencer al estadounidense Taylor Fritz.