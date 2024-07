Mbappé en la mira: medios franceses lanzan duras críticas tras derrota en la Eurocopa 2024

La derrota de la selección de Francia ante España en las semifinales de la Eurocopa 2024, no solo dejó a los galos fuera de la final, sino que también desató críticas feroces contra Kylian Mbappé, el flamante fichaje del Real Madrid. Los medios franceses señalaron al delantero como uno de los responsables principales de su eliminación. El medio Le Figaro lo describió como un "viejo veterano" comparado con el joven prodigio español Lamine Yamal, de tan solo 16 años.

En su análisis post-partido, Le Figaro no titubeó en su evaluación: "Más técnico, más creativo, más brillante, más descarado y más talentoso, como Lamine Yamal, de 16 años, que hace que Kylian Mbappé, de 25 años, fantasmal en esta Euro, parezca un viejo veterano". Las críticas no solo apuntaron a Mbappé, sino también a figuras como Antoine Griezmann, señalando su ausencia en el crucial encuentro.

Le Equipe, por su parte, destacó el contraste entre el desempeño de Mbappé y la estelar actuación de Lamine Yamal, enfocándose más en la brillantez del jugador español que en los errores del delantero francés. "El relámpago —obviamente— vino del talentoso Lamine Yamal", expresó el medio, resaltando la jugada que llevó al empate con Francia.

¿QUÉ DIJO MBAPPÉ?

Después de la derrota, Mbappé compartió su desilusión con los medios, admitiendo que a Francia le faltó "lo suficiente" para superar a España. "Es una decepción", afirmó el delantero, reconociendo el mejor juego de su rival. "Pensábamos que habíamos hecho la parte difícil al abrir el marcador. Quizás dimos un paso atrás, inconscientemente", agregó, reflexionando sobre los momentos críticos del partido.

En cuanto a su decisión de jugar sin máscara, Mbappé reveló su razón detrás de esta elección riesgosa: "Estaba cansado de jugar con una máscara, no podía ver bien. Hablé con el médico que me dijo que tomara la decisión como un hombre. No me arrepiento", concluyó el jugador, cerrando así un capítulo en una Eurocopa que no cumplió con las expectativas de un Mbappé ansioso por brillar en la escena internacional.