John Cena sobre The Miz: "Es el luchador más infravalorado de la historia de WWE"

En declaraciones para la próxima edición de la serie "WWE Legends" de A&E Biography, John Cena ha reconocido que The Miz es la "superestrella más subestimada en la historia del negocio" de la WWE.

Cena y The Miz han protagonizado varios enfrentamientos memorables a lo largo de sus carreras en los encordados, incluyendo el combate principal de WrestleMania 27, donde The Miz salió victorioso para retener el Campeonato de la WWE.

El documental de A&E Biography seguirá la trayectoria de "The Awesome One" en la WWE y mostrará los múltiples obstáculos que tuvo que superar a lo largo de su carrera para demostrar que los demás estaban equivocados al no apreciar su valía.

20 AÑOS

Cabe destacar que este año The Miz cumplirá 20 años ininterrumpidos formando parte del roster de la WWE, debutando en la empresa en 2004. A lo largo de estos dos décadas, The Miz ha conquistado un total de 21 títulos, siendo el más reciente el Campeonato Mundial en Parejas de WWE que ganó junto a R-Truth en WrestleMania XL.