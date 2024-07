¿Vuelve a Matute?: Alianza Lima habría iniciado conversaciones con Kevin Quevedo

Tras terminar el Torneo Apertura en el cuarto puesto, la consigna en Alianza Lima para la segunda mitad del año solo es una: Ganar el Torneo Clausura y, desde luego, el título nacional. En ese sentido, los íntimos buscan reforzar su ofensiva y ya tendrían en la mira a un viejo conocido.

Según el diario Depor, la directiva blanquiazul inició conversaciones con Kevin Quevedo, quien actualmente milita en la Universidad Católica de Ecuador. Pese a que tiene contrato vigente, no tendría ningún inconveniente para cambiar de camiseta.

Pero la operación no sería tan sencilla. De acuerdo al citado medio, Alianza Lima ya le hizo llegar un propuesta formal al grupo empresarial que representa al futbolista, sin embargo, la misma no estaría cerca a las pretensiones económicas del atacante y su entorno. Pero esto no terminaría aquí, pues desde La Victoria mejorarían la cifra para asegurar al delantero, quien fue campeón con Alianza en el 2017.

REFUERZO

De concretarse el fichaje de Quevedo, el futbolista se sumaría a las incorporaciones del defensa Erick Noriega y el volante Gonzalo Aguirre, quienes llegaron a Matute para reforzar al plantel con miras a la reanudación del Torneo Local.

Cabe precisar que Alianza Lima debutará en el Clausura este sábado 13 de julio, cuando visite a la Universidad César Vallejo (UCV) en Trujillo.