André Carrillo revela por qué no aceptó las propuestas del Atlético Madrid y la ‘Juve’

Uno de los grandes jugadores de los últimos tiempos ha sido, sin duda, André Carrillo, quien ha vestido importantes camisetas a lo largo de su carrera, sin embargo, llamó la atención que estuvo a un paso de formar parte de grandes equipos como el Juventus y el Atlético Madrid, pero los rechazó.

En la entrevista que hizo con Percy Olivares en el programa de YouTube, Fuera del Sistema, dijo que los mencionados equipos europeos le ofrecieron un cupo antes de que decidiera irse por Benfica en 2016. Explicó que tuvo propuestas importantes cuando estuvo en Sporting de Lisboa.

“Antes de firmar por Benfica, tenía tres ofertas claras, Sevilla, luego fui a ver un partido de Juventus, me invitaron, viajé con mi mujer a un partido de Juventus por la Champions League, tenía el West Ham de Inglaterra y Atlético Madrid”, reveló ‘la culebra’.

Narró que la ‘Juve’ lo hizo viajar para ver un juego en Italia, pero no terminó de presentarle una oferta escrita, por lo que veía más posibilidades con Sevilla y Atlético, que también se mostraron interesados. Finalmente, señaló que se decidió por Benfica porque los números “no cuadraban”.

“Por eso elegí a Benfica, era un país donde estaba jugando, vivía en la misma ciudad, me conocían ahí, iba a estar un año parado, me iban a esperar para volver a encontrar mi nivel porque había estado parado un año en Sporting. Los otros números no me cuadraban y otros nunca me llegaron las ofertas, me invitaron, me hablaron, pero papel nada”, señaló Carrillo.

PRÓXIMO RETIRO

El jugador de la selección también hizo otra revelación, pues explicó que no se ve jugando mucho más, pese a que tiene solo 33 años. Según dijo en la entrevista, comenzó a jugar en Alianza Lima desde muy joven y luego, saltó al extranjero donde ha permanecido hasta la actualidad.

Por ello, se ve como jugador profesional por unos tres o cuatro años más, para lo cual requerirá de preparación adicional con un personal trainer y trabajará por su cuenta. “Necesito hacer trabajos extras, tener un entrenador aparte, como lo tuve en su momento, quiero brillar, jugar, romperla, que me vaya bien en la selección y en mi club, aprovechar los dos, tres o cuatro años que me quedan en el fútbol”, aseguró.