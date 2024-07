¿Fichaje bomba? Gabriel Costa estaría en la órbita de Universitario para el Clausura

A menos de dos semanas del inicio del Torneo Clausura de la Liga 1 2024, se pudo conocer que el atacante peruano, Gabriel Costa habría entrado en los planes de Universitario.

De acuerdo con RPP, el combinado crema le envió una propuesta formal a Costa para que pueda sumarse al plantel dirigido por el argentino, Fabián Bustos.

ACUERDO BLANQUIAZUL

A pesar de que Gabriel Costa aún tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre de este año, su situación deberá ser arreglada con la institución victoriana en los próximos días.

En una reciente entrevista, el popular ‘Gabi’ contó que buscará salir del combinado ‘íntimo’ en busca de minutos, debido a que no se encuentra en los planes del entrenador colombiano, Alejandro Restrepo.

"Mi vínculo va hasta diciembre, pero el comando técnico (de Alejandro Restrepo) no me va a tener en cuenta. Veo ofertas, pero no hay nada concreto. Quiero salir para contar con minutos", contó hace un par de semanas el exfutbolista de Colo Colo de Chile.