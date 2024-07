Paolo Guerrero sigue triste por eliminación de Perú: “No me gusta ver a mi selección así”

El capitán de la Selección Peruana, Paolo Guerrero, aseguró sentirse apenado y triste por la temprana eliminación de la Copa América al señalar que el objetivo principal del grupo era seguir avanzando en el torneo que se juega en Estados Unidos.

“Apenado, triste y frustrado. Es lo que tengo para decir en este momento, no tengo cabeza para describir el presente que vive la selección. Duele, porque no me gusta ver a mi selección así”, aseguró el delantero durante una entrevista a RPP Deportes.

Con 41 años, el “Depredador” reconoció haber jugado su última Copa América con la camiseta de la Selección Peruana. En ese sentido, lamentó no haber anotado goles en ninguno de los tres partidos que disputó: ante Chile, Canadá y Argentina.

SE DESPIDIÓ SIN GOLES

“No lo digo por mí, aunque me gusta hacer goles, lo menciono por el equipo que no hemos anotado. Muy apenado por eso, también porque es la primera Copa América que juego y no marco goles”, sostuvo Guerrero, quien ahora se encuentra junto a su familia.