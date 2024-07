Paolo Guerrero sobre eliminación de Perú: “es la primera Copa América que juego y no marco goles”

Luego de la amarga derrota de Perú ante Argentina, que dejó a nuestra selección fuera de la Copa América 2024, Paolo Guerrero rompió su silencio y reveló que este resultado lo ha llenado de ansiedad y tristeza.

"Apenado, triste, frustrado. Es lo que tengo para decir en este momento, no tengo cabeza para describir el presente que vive la selección. Duele, porque no me gusta ver a mi selección así (...) No lo digo por mí, aunque me gusta hacer goles, lo menciono por el equipo que no hemos anotado. Muy apenado por eso, también porque es la primera Copa América que juego y no marco goles”, dijo el jugador de la Universidad César Vallejo a RPP.

El ‘Depredador’ señala que la eliminación generó mucha frustración entre sus compañeros y que hizo lo posible por “levantarlos en todo momento”.

“Había mucha frustración y tristeza en mis compañeros tras el partido con Argentina. Traté de levantarlos en todo momento”, agregó, destacando que como futbolista hizo todo lo posible por adaptarse al sistema de juego que propuso Jorge Fossati.

RENATO TAPIA

Con respecto a la situación de Renato Tapia, quien decidió no viajar con la selección peruana a Estados Unidos para jugar en la Copa América, el capitán sostuvo que no llegó a conversar con él antes del torneo internacional.

“No conversé con Renato Tapia. Espero que esté en la selección. Días después habló con nosotros y nos explicó su decisión”, añadió.