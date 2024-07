Británico Mark Cavendish bate el récord de victorias en el Tour de Francia

El pedalista de Astana le hizo frente a las expectativas sobre él y volvió a tocar la gloria en la gran vuelta francesa. El velocista británico Mark Cavendish se consagró como el ciclista con más etapas ganadas en la historia del Tour de Francia al llegar a su triunfo número 35.

El corredor de 39 años venció en la pista a Jasper Philipsen y a Alexander Kristoff batiendo un récord en la ‘Grande Boucle’ con la victoria de etapa número 35 superando al legendario Eddy Merckx, con quien compartía el récord con 34.

“No me lo puedo creer. Astana hizo todo para venir al Tour, necesitaba una etapa, y como mi director, conoce el Tour, lo hemos conseguido. Hicimos un equipo para esto. Me rompí el hombro el año pasado, este año estaba sufriendo, pero estoy muy bien, es mi decimoquinto Tour y he aprovechado la oportunidad. No puedo estar más feliz”, señaló el “ExpresoMan” entre lágrimas, tras lograr esta nueva hazaña.

Cabe señalar que, Cavendish se retiró de las competencias en 2023 tras una caída, pero regresó a las pistas para escribir una página dorada, al triunfar en la etapa 5 del Tour de Francia.