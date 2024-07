Cristiano Ronaldo llora por fallar penal y entra en éxtasis tras vencer a Eslovenia

La Eurocopa 2024 viene dejando importantes momentos para el recuerdo, entre ellos el reciente triunfo de Portugal frente a Eslovenia, el cual estuvo lleno de emociones. Pero fueron las reacciones de Cristiano Ronaldo, la estrella lusa, las que dejaron sorpresa entre sus fans.

Recientemente, Portugal jugaba su pase a los octavos de final cuando vio una increíble oportunidad con un penal. Cristiano Ronaldo fue el encargado de lanzar la redonda al arco de Jan Oblak, sin embargo, el luso no logró anotar, pues el portero del Atlético de Madrid adivinó su intención y rechazó el disparo.

El momento desbordó la tranquilidad del crack portugués, algo extraño en su personalidad y calidad de futbolista, por lo que más de uno quedó sorprendido al ver a CR7 romper en llanto en el entretiempo, incluso sus compañeros y los jugadores de Eslovenia tuvieron que consolarlo.

DEL LLANTO A LA RISA

Sin embargo, ese no sería el final para el equipo portugués. Pese al fallo de su principal figura, Diogo Costa, arquero del porto, logró atajar tres disparos, con lo que el equipo logró avanzar a los cuartos de final de la Euro y se medirá ante Francia.

Luego del mal momento que sufrió el crack por el error de su lanzamiento que le hizo disculparse con la tribuna, se permitió algunas sonrisas y muestras de felicidad tras el resultado positivo de su selección.

“Esto es lo que da el fútbol, momentos inexplicables. Tuve la oportunidad a los ocho minutos y a los 80, y no lo conseguí. No fallé en todo el año (en los penales) y en el momento más importante de la temporada no lo conseguí. Sentimiento de tristeza y alegría al mismo tiempo, pero ahora a disfrutar. El equipo mereció avanzar”, dijo Ronaldo tras la finalización del partido.