Piero Quispe resta importancia a sus críticos: "Sé lo que valgo y sé lo que juego"

El futbolista de la Selección Peruana de Fútbol, Piero Quispe, se pronunció luego que la "bicolor" quedó eliminada en la fase de grupos de la Copa América 2024, un hecho que no ocurría desde 1995.

En declaraciones a la prensa, el futbolista del Pumas de México lamentó que la Blanquirroja no pudiera clasificar a los cuartos de final del certamen continental y aseguró que continuará trabajando para aportarle lo mejor de su fútbol al equipo.

“Tristeza más que todo porque teníamos buen grupo. Pero esto es así. Me sentí tranquilo. Capaz no fui el de siempre, pero voy a tratar de mejorar en mi club. Siento que no he jugado mal ni bien. Todos tienen un partido malo. Voy a seguir trabajando y dar todo de mí”, dijo a su llegada al aeropuerto Jorge Chávez.

SOBRE LAS CRÍTICAS EN SU CONTRA

Asimismo, Quispe restó importancia a las críticas en su contra por su desempeño en sus últimos partidos con la Selección y aseguró que solo queda seguir trabajando para llegar de la mejor forma a las Eliminatorias.

“Esto es fútbol. Capaz en las Eliminatorias me va mejor, y no voy a seguir siendo el peor ni el mejor [...] Sé lo que valgo y sé lo que juego. Siempre va a haber críticas y para eso tenemos que trabajar en lo mental”, sostuvo.