Jorge Fossati: El equipo peruano está convencido que podemos ganarle a la selección argentina

El técnico de la escuadra bicolor, Jorge Fossati, señaló que el equipo está convencido que hoy se le puede ganar a Argentina, esto, basado en todo lo que propusieron cuando enfrentaron a las selecciones de Chile y Canadá.

“De nuestra parte no haremos diferencias juegue quien juegue en el rival. Nosotros haremos nuestro partido convencidos que podemos lograr la victoria", señaló el estratega sobre el ánimo de los muchachos para esta noche.

AUSENCIA DE LEO MESSI

Respecto a la ausencia del jugador Leo Messi, que se recupera de sus problemas en el aductor, Fossati Lurachi indicó que no necesariamente su ausencia en el encuentro de esta noche debe ser un hándicap para la selección argentina.

"Sin duda, cambia que juegue o no juegue un jugador considerado de los mejores del mundo, pero no quiere decir que los perjudique. No tener a tu figura principal influye, pero hace que aparezca más el juego colectivo", agregó el técnico.

PERÚ VS. ARGENTINA

Las selecciones de Perú y Argentina se enfrentan esta noche, a las 07:00, en el Hard Rock Stadium, de la ciudad de Miami, Florida, cerrando la tercera fecha de la Copa América 2024.