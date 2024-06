Paolo Guerrero: “Ante Argentina realmente nos jugamos todo”

Mañana se juega la última posibilidad para seguir en carrera en el torneo continental. Llegó la hora crucial para la Selección Peruana de Fútbol que está obligada a obtener un triunfo ante el actual campeón del mundo, la Argentina de Lionel Scaloni.

El choque está programado para este sábado 29 de junio en el Hard Rock Stadium, con el que finaliza la tercera fecha del torneo de la Copa América 2024.

LA PALABRA DE GUERRERO

A horas del esperado y crucial encuentro, el capitán de la Bicolor, Paolo Guerrero declaró ante la prensa especializada señalando que bajo el mando de Jorge Fossati saldrán enfocados en busca de una victoria ante Argentina.

Para el medio DSports, el “9” de la Blanquirroja indicó: "Es un partido muy importante. Realmente nos jugamos todo, es un partido que va a decidir la clasificación. Particularmente me juego mucho, trato que mi país sobresalga, estaré para ayudar y estaré aquí cuando la Selección me necesite y el día que no, apoyaré a mi país, es lo que más quiero, trataré de hacer hasta lo imposible para que mi país surja y salga adelante".

"Mientras haya posibilidades creo que sí, hay que pensar mañana en hacer un gran partido ante Argentina, así sea con sus titulares o suplentes, y después ver lo que pasa. Tenemos que hacer nuestra parte" agregó en otro momento para el portal de Direct TV.

Además, el delantero de 40 años indicó que "El Perú es mi raza, es el significado de amor. Estuve en Alemania, Brasil, Argentina y veo lo que quieren a su país, cómo luchan y protegen a su gente, es un factor importante que la gente se sienta patriota, que defendamos a los nuestros y eso va a mejorar muchísimo a nuestro pueblo".

Cabe resaltar que Argentina ya está clasificada a la siguiente etapa de la Copa América 2024 y es el primero en lograrlo de toda la competencia, y cómo dato importante, saltará a la cancha frente al Perú con un equipo alterno y sin su máxima estrella, Lionel Messi.