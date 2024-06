Perú vs. Argentina | Messi con problemas en el abductor derecho: “espero que no sea grave”

Este 29 de junio la 'bicolor' enfrenta a Argentina por la clasificación en la Copa América 2024. Se trata de la última oportunidad de la selección peruana para permanecer en el evento internacional y avanzar a cuartos de final.

Mientras nuestro equipo necesita buenos resultados en este partido, Argentina atravesaría un problema importante, pues ‘la pulga’ no participaría del encuentro por un problema en el abductor derecho. Pese a que participó durante el partido con Chile en el MetLife, señaló que tuvo molestias.

“Qué se yo... Me molesta un poco, pero pude terminar jugando. Espero que no sea nada grave. Fue en el pique de la primera jugada. No sentí un pinchazo ni desgarro, se me puso duro el abductor. Me costó moverme con libertad por la molestia, no estaba suelto del todo. La cabeza te condiciona con la molestia de que te puedes ir pinchado y pierdes el tiempo pensando en otra cosa. Pasaba por eso más que por el dolor en sí. Pude terminar el partido y veré cómo seguimos”, manifestó Messi tras el encuentro con ‘La Roja’.

Pero el seleccionado argentino reveló que ha sufrido más inconvenientes: “Fue de la nada, llevo un par de días que vengo de dolor de garganta, fiebre, quizás un poco de eso me paso factura hoy (el martes 25), pero no es nada viejo ni nada que traía, simplemente una contractura y veremos”, acotó.

¿SE PERDERÁ EL PARTIDO?

Ante lo mencionado, queda en duda si el crack estará en el partido frente a Perú este sábado 29. Según el periodista Leo Paradizo, ‘la pulga’ tiene una lesión en el abductor derecho que no le permitiría participar. El comunicador indicó que tras la victoria ante Chile, Messi pudo ser reservado para el duelo venidero y se guarde nueve días, a fin de que pase por el área de kinesiología para optimizar el dolor que padece, pero no habría seguridad que esté al 100%.