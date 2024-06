Así quedaron los octavos de final de la Eurocopa 2024

La Eurocopa 2024 entra en su etapa de definición tras la culminación de los 36 partidos correspondientes a la fase de grupos, dejando varias sorpresas de por medio. Ya quedaron definidos los equipos para disputar los octavos de final.

Los ‘favoritos’, entre ellos Alemania, de la mano de Toni Kroos, aseguró el primer lugar del Grupo A. España y Portugal han mostrado un juego sólido y lograron clasificado a octavos, mientras que Inglaterra ha dejado algunas dudas en su rendimiento.

Bélgica, por su parte, clasificó en un grupo muy apretado en el que todos los equipos terminaron con 4 puntos, siendo Ucrania la sacrificada por diferencia de gol. Austria dio la sorpresa en su grupo, mientras que Francia no pudo asegurar el primer lugar de su grupo.

La fase de octavos de final de la Eurocopa se desarrollará desde el sábado 29 de junio hasta el martes 2 de julio. Avanzaron a esta fase las dos mejores selecciones de cada grupo y las cuatro mejores terceras. Los enfrentamientos más llamativos son Francia vs. Bélgica, Suiza vs. Italia y Alemania vs. Dinamarca.

ASÍ QUEDARON LOS OCTAVOS DE FINAL DE LA EUROCOPA:

Sábado 29 de junio:

Suiza vs. Italia

Hora: 11:00 a.m. (hora peruana)

Estadio: Olímpico de Berlín

Alemania vs. Dinamarca

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Signal Iduna Park

Domingo 30 de junio:

Inglaterra vs. Eslovaquia

Hora: 11:00 a.m.

Estadio: Veltins Arena

España vs. Georgia

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Rhein Energie

Lunes 1 de julio:

Francia vs. Bélgica

Hora: 11:00 a.m.

Estadio: ESPRIT Arena

Portugal vs. Eslovenia

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Deutsche Bank Park

Martes 2 de julio:

Rumania vs. Países Bajos

Hora: 11:00 a.m.

Estadio: Allianz Arena

Austria vs. Turquía

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Red Bull Arena