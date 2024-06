Gustavo Dulanto y su alegría tras volver a Universitario: "No duden que dejaré todo en el campo"

El defensa central, Gustavo Dulanto, expresó su felicidad por volver al Club Universitario de Deportes, equipo con el cual disputará la segunda mitad del torneo local en busca del bicampeonato en este 2024, año del Centenario del equipo.

Antes de partir a Chile, donde los "cremas" sostendrán un amistoso con Colo Colo, el zaguero central aseguró que dejará todo en cada partido y se mostró optimista en conseguir un resultado positivo en el encuentro ante el "Cacique".

"Yo asumo este nuevo reto con la misma responsabilidad y ganas que tengo, y no duden que dejaré todo en el campo para conseguir los objetivos grupales y personales. Yo siempre estaré bien, y ahora estoy en mi mejor momento. Ahora vamos a Chile para jugar ante Colo Colo y de todos los amistoso siempre se sacan cosas positivas y este no será la excepción", dijo.

SOBRE SU RECIBIMIENTO

Asimismo, Dulanto se animó a hablar sobre el recibimiento que tuvo en tienda crema y cómo se va dando la convivencia con sus compañeros de equipo: "Con algunos jugadores ya he compartido anteriormente, con otros no, pero como hincha los vi siempre desde afuera. Realmente me han recibido muy bien y estoy muy contento de volver a jugar por Universitario", sostuvo.