Scaloni responde a Mbappé y le recuerda que Sudamérica tiene 10 títulos

El DT argentino, Lionel Scaloni, respondió a Kylian Mbappé, quien generó polémica al asegurar que la Eurocopa es mejor que el Mundial. "Son opiniones. La realidad es que no puede ser más importante uno u otro cuando no están los mejores. O sea, si juntamos títulos del mundo con los que no están en la Eurocopa, los sudamericanos están, no sé cuántos suman la verdad, Brasil tiene cinco, son diez en total (Argentina 3 y Uruguay 2)", señaló el DT.

Por otro lado, Scaloni alabó el futbol colombiano y señaló que “Colombia es una potencia a nivel futbolístico”, además destacó a selecciones de otros países: “Ecuador está muy bien, Paraguay cada vez que va a los mundiales pone en dificultad a todo el mundo, pero son opiniones y hay que respetarlas”, declaró el argentino.

Más adelante, Scaloni aseguró que en Sudamérica hay selecciones importantes. “Es evidente que más allá de todo lo que se diga, hay selecciones que cuando van al Mundial no solo animan, sino también ganan. Y Chile también. Chile cada vez que va al Mundial lo hace muy bien. Son selecciones que yo no me animaría a decir que no son de las mejores”, finalizó.

¿QUÉ DIJO MBAPPÉ?

El famoso “Donatello” lanzó una frase que causó polémica en las últimas semanas, pues aseguró que: “es más difícil ganar la Eurocopa que el Mundial”, comentarios que generaron que personalidades del fútbol salieran a responderle.