Jefferson Farfán y por qué cree que Fossati no usará a Christian Cueva en la Copa América 2024

La presencia de Christian Cueva en la lista de convocados de la selección peruana para la Copa América sorprendió a propios y extraños. Sin embargo, Jefferson Farfán explica cuál sería el real motivo por el cual Jorge Fossati decidió llevar al volante junto con la delegación peruana.

En una conversación con Jesús Alzamora, en 'La Lengua', el ahora youtuber consideró que la presencia de Cueva en la blanquirroja se debe a un plan del técnico uruguayo a futuro, pues no sería recomendable que juegue en el torneo que se viene realizando en Estados Unidos.

FOSSATI Y SU PLAN CON CUEVA, SEGÚN FARFÁN

"Para mí Cueva es uno de los '10' más talentosos que he visto en mi vida. Tiene ese fútbol pícaro, de barrio. Es distinto, lo pones con una pelota en el medio y olvídate", comentó el '10 de la calle' en el espacio de Youtube.

"Creo que Fossati está armando una estrategia con el 'Cholo', yo no creo que lo utilice. Acuérdate que él (Cueva), te ayuda mucho en el tema del camerino, va más por ese lado, no creo que lo arriesguen después de no haber jugado 10 meses. No creo que arriesgue", agregó.

Farfán actualmente es furor en las redes sociales debido a la gran acogida que tiene su programa 'Enfocados' en Youtube, el cual conduce junto a Roberto Guizasola.