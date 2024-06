Estos son todos los partidos de la Copa América y Eurocopa 2024 que se juegan hoy

Este martes, 25 de junio, continúa la jornada deportiva con verdaderos partidazos por la Copa América 2024 y Eurocopa 2024. Para que no te pierdas ningún compromiso aquí te dejamos los horarios y fechas de todos los duelos en esta y todas las partes del mundo.

Dentro de la programación de hoy para la Copa América, destaca el encuentro entre las selecciones de Argentina y Chile, la cual será clave para ambos equipos, en sus aspiraciones a clasificar a la siguiente fase del torneo.

En tanto, la Euro tiene como principal atractivo el cruce entre la Francia de Kylian Mbappé y el elenco de Polonia de Robert Lewandowski. Mira aquí todos los choques:

PARTIDOS DE HOY POR LA EUROCOPA Y COPA AMÉRICA 2024

EUROCOPA

11:00 a.m. | Francia vs. Polonia - STAR+

11:00 a.m. | Países Bajos vs. Austria - ESPN, STAR+

2:00 p.m. | Inglaterra vs. Eslovenia - ESPN, STAR+

2:00 p.m. | Dinamarca vs. Serbia - STAR+

COPA AMÉRICA

5:00 p.m. | Perú vs. Canadá - DSports y DGO

8:00 p.m. | Chile vs. Argentina - Dsports y DG