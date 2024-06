Perú vs. Canadá en vivo: minuto a minuto del partido por la Copa América 2024

Perú y Canadá juegan hoy en vivo y en directo por la segunda jornada de la Copa América 2024. Los dirigidos por Jorge Fossati llegan de empatar sin goles ante Chile y ante el elenco norteamericano, deben sumar de a tres para tener más chances de clasificar a la siguiente fase del torneo.

Por su parte, Jesse Marsch, director técnico del rival de turno de Perú, llega a este compromiso luego de haber caído ante Argentina, aunque habiendo dejado una buena impresión por la crítica deportiva.

En tienda blanquirroja, la duda hasta estas horas es la presencia de Luis Advíncula en el once titular de Perú, puesto que Fossati en conferencia de prensa no quiso descartar; aunque se presume que el lateral de Boca Juniors no estará y en su lugar jugará Marcos López.

FECHA CONFIRMADA DEL PERÚ - CANADÁ POR LA COPA AMÉRICA 2024

Según la programación de la CONMEBOL, el partido entre la selección peruana y Canadá está para jugarse este martes 25 de junio en el Children’s Mercy Park, de Arlington.

¿DÓNDE VER, PERÚ VS. CANADÁ 2024 POR LA COPA AMÉRICA?

El canal encargado de la transmisión del Perú vs. Canadá para el Perú y toda la región es DIRECTV Sports.

¿A QUÉ HORA JUEGAN PERÚ Y CANADÁ POR LA COPA AMÉRICA USA 2024?

El duelo entre Perú y Canadá está pactado para las 5:00 pm (hora peruana).