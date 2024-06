Jorge Fossati no descartó a Luis Advíncula para el Perú vs. Canadá de este martes: ¿qué dijo?

A pocas horas del Perú vs. Canadá, Jorge Fossati parece que esperará hasta lo último a su capitán. El entrenador charrúa brindó conferencia de prensa este lunes y no se animó a descartar al defensor para este crucial partido por la Copa América.

"Ayer Luis (Advíncula) ya caminaba normal y hoy lo vamos a ver. Nadie está descartado para mañana", aseguró Fossati, quien al parecer buscaría mantener el mismo once titular que arrancó ante Chile.

Recordemos que Advíncula no terminó el encuentro ante La Roja y debió salir antes de finalizar el primer tiempo. Su lugar fue ocupado por Marcos López, quien se perfila como el primer candidato para reemplazar al 'Rayo'.

Antes, el DT uruguayo culpó al campo de juego por la lesión de su dirigido: “Lamentablemente fue un dolor, que esperamos no sea más que eso, en una zona que es inaguantable el dolor, en el tendón de Aquiles, le vino de la nada. Yo tengo en cuenta que esta es una cancha de césped hoy, pero no es el césped normal que nace y crece sino es un césped que traen de afuera. Eso lo puede hacer un poco más duro y a veces te puede afectar precisamente en esa parte. No soy médico, y nada por el estilo, pero hace unos cuantos años que estoy en fútbol, y sé que las lesiones del tendón de Aquiles pueden venir por ese lado también”.