Messi en su cumpleaños 37 admite que es "un elegido de Dios"

Lionel Messi cumple 37 años de edad, este 24 de junio. El astro argentino, en medio de la concentración con la selección de Argentina por la Copa América 2024, concedió una entrevista a Juan Pablo Vasrky y habló sobre sus inicios en el fútbol, su creencia sobre ser "un elegido de Dios", la admiración que tiene por Michael Jordan, entre otras cosas.

“Me pidieron tantas fotos, ¿por qué yo no puedo tener una con él? Es lo más groso que hay, ¿no? Vi su serie, eso me permitió conocer lo que fue él y es una lástima que no haya podido vivir esa época yo porque me hubiese encantado. No sé mucho de básquet tampoco ni soy muy seguidor, pero fue un diferente en todos los deportes”, contó Leo Messi sobre la leyenda de la NBA.

En otro momento, el ídolo argentino admite lo que muchos de sus seguidores le dijeron por años: “Desde muy chico siempre era diferente, por lo que hacía y la gente que venía a verme. Aunque yo no me daba cuenta, lo fui entendiendo cuando me hice más grande. Pero tengo claro que nací así porque Dios me eligió a mí. Intenté aprovecharlo para sacarle todo el jugo, pero no hice nada para ser el jugador que ya de chiquito era, más allá de todo lo que yo hice después para mejorar”.



Cuando fue consultado por cómo era su forma de ver el fútbol antes de Pep Guardiola, el vigente campeón del mundo, reveló: “Yo no le daba mucha bola a la táctica y con Guardiola aprendí muchísimo: empecé a entender mucho más del juego, de los espacios, de la tenencia y de manejar los partidos a través de la pelota. Creo que el fútbol evolucionó muchísimo también y que ahora es todo demasiado táctico. Que hoy, cualquier equipo con línea de 4-4, metiendo 5 atrás, ordenadito y bien trabajado, te complica. Antes encontrabas mucho más espacios. Hoy por hoy es mucho más táctico y físico también”.