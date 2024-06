Peruana Kimberly García revela que mira videos de CR7 para ser “mentalmente fuerte como él”

Kimberly García es una de las peruanas que llena de orgullo a nuestro país con cada una de sus victorias. Recientemente fue clasificada a París 2024 y se preparara para los Juegos Olímpicos, lista para su revancha, pues en Tokio 2020, la bicampeona mundial de marcha abandonó la prueba de 20 kilómetros.

Sin embargo, señaló que ahora va mucho más preparada tanto emocional como físicamente. "A mí no me gusta correr, me da flojera, es algo mental; y siento que me canso más. Pero la marcha es igual una prueba de largo aliento", reveló la peruana, al termino de su entrenamiento en una pista descubierta que está frente al coliseo Wanka en Huancayo, a 3 250 metros de altitud.

INSPIRACIÓN

Así también, la atleta de 30 años, 52 kilos y 1.64 metros de estatura, quiere llegar fuerte mentalmente a París 2024. "Yo, con tal de subirme al podio, voy a estar muy contenta. Los Juegos Olímpicos están bastante cerca (...) y no quiero desaprovechar ningún entrenamiento".

Kimberly mantiene una dieta estricta en la que están prohibidos los dulces, pero cuando le gana el antojo, se aferra a su ejemplo a seguir, Cristiano Ronaldo. “Me gusta mucho (Cristiano) por su disciplina. A veces cuando digo 'quiero comer algún dulce' veo un video de él y digo tengo que ser fuerte mentalmente", relata.

ENTRE LAS MEJORES

Kimberly García se impuso en los 20 y 35 kilómetros de marcha en el Mundial de 2022, en Eugene (EEUU). En el 2023 logró la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago en 20 kilómetros, en el 2024 repitió el plato en el Campeonato Mundial de Marcha en la misma distancia, pero por equipos, en Antalya, Turquía.

Con información de AFP